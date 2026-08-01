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Поточна ціна Spheron Network сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPON становить 108 598 USD. Відстежуйте оновлення цін SPON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Spheron Network сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPON становить 108 598 USD. Відстежуйте оновлення цін SPON до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Spheron Network (SPON)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPON до USD:

$0,00048703
$0,00048703$0,00048703
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Spheron Network (SPON) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:06:20 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Spheron Network

Поточна ціна Spheron Network (SPON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPON до USD становить $ 0 за SPON.

Spheron Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 108 598, з циркуляційною пропозицією у 220,10M SPON. Протягом останніх 24 годин SPON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,088402, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPON змінився на -- за останню годину та на +16,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,77.

Ринкова інформація щодо Spheron Network (SPON)

$ 108,60K
$ 108,60K$ 108,60K

$ 10,77
$ 10,77$ 10,77

$ 493,41K
$ 493,41K$ 493,41K

220,10M
220,10M 220,10M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Spheron Network — $ 108,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,77. Циркуляційна пропозиція SPON — 220,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 493,41K.

Історія ціни Spheron Network у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,088402
$ 0,088402$ 0,088402

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,92%

+16,22%

+16,22%

Історія ціни Spheron Network (SPON) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spheron Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spheron Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spheron Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spheron Network до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,92%
30 днів$ 0+47,90%
60 днів$ 0-61,84%
90 днів----

Прогноз ціни Spheron Network

Прогноз ціни Spheron Network (SPON) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPON у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Spheron Network (SPON) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Spheron Network потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Spheron Network у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SPON на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Spheron Network.

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Ресурс Spheron Network (SPON)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemDePINInfrastructure

Про Spheron Network

Яка ціна Spheron Network у реальному часі?

Spheron Network торгується за ціною ₴, що вказує на зміну ціни на рівні 0.92% за останні 24 години. Цей показник у реальному часі відображає об'єднані дані з кількох спотових ринків.

Наскільки волатильним є SPON сьогодні?

Волатильність ціни SPON протягом останніх 24 годин становить --%. Висока волатильність свідчить про швидкі зміни ціни, тоді як низька волатильність вказує на стабільність.

Який діапазон торгівлі Spheron Network за останні 24 години?

Токен коливався між ₴ (низька ціна) і ₴ (висока ціна). Трейдери часто використовують цей діапазон для оцінки денній динаміці та потужності ринку.

Який обсяг торгівлі генерував SPON?

За останні 24 години SPON зібрав ₴-- у торговельній активності, що демонструє, наскільки активно ринок взаємодіє з цим активом.

Як порівнюється поточна ціна з ATH та ATL?

Усі часи найвища ціна — це ₴3.89639453074243200000, а найнижча — ₴. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допомагає трейдерам зрозуміти довгострокові цикли.

Наскільки міцна ліквідність ринку для Spheron Network?

Ступінь ліквідності оцінюється як --/100, що вказує на глибину книжки замовлень та легкість виконання операцій під час активних торгів.

Як SPON порівнюється з іншими токенами категорії Infrastructure,DePIN,Base Ecosystem?

У категорії Infrastructure,DePIN,Base Ecosystem SPON демонструє конкурентоспроможну продуктивність, підтримувану ліквідністю в об’ємі ₴-- та постійним інтересом трейдерів.

Люди також запитують: Інші запитання про Spheron Network

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:06:20 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Spheron Network (SPON)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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