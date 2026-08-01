Сьогоднішня ціна Spheron Network

Поточна ціна Spheron Network (SPON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,92% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPON до USD становить $ 0 за SPON.

Spheron Network наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 108 598, з циркуляційною пропозицією у 220,10M SPON. Протягом останніх 24 годин SPON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,088402, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPON змінився на -- за останню годину та на +16,22% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,77.

Ринкова інформація щодо Spheron Network (SPON)

Ринкова капіталізація $ 108,60K$ 108,60K $ 108,60K Обсяг (за 24 год) $ 10,77$ 10,77 $ 10,77 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 493,41K$ 493,41K $ 493,41K Циркуляційне постачання 220,10M 220,10M 220,10M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Spheron Network — $ 108,60K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,77. Циркуляційна пропозиція SPON — 220,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 493,41K.