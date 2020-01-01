Токеноміка Spheroid Universe (SPH) Дізнайтеся ключову інформацію про Spheroid Universe (SPH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spheroid Universe (SPH) Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants. Офіційний вебсайт: https://www.spheroiduniverse.io/ Купити SPH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spheroid Universe (SPH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spheroid Universe (SPH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M Загальна пропозиція: $ 2,64B $ 2,64B $ 2,64B Циркуляційна пропозиція: $ 2,64B $ 2,64B $ 2,64B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,83M $ 1,83M $ 1,83M Історичний максимум: $ 0,53551 $ 0,53551 $ 0,53551 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00069396 $ 0,00069396 $ 0,00069396 Дізнайтеся більше про ціну Spheroid Universe (SPH)

Токеноміка Spheroid Universe (SPH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spheroid Universe (SPH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPH, досліджуйте ціну токена SPH в реальному часі!

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