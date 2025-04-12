Сьогоднішня ціна Spheroid Universe (SPH)

Поточна ціна Spheroid Universe (SPH) сьогодні становить 0.00067816 USD з ринковою капіталізацією $ 1.79M USD. Ціна SPH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spheroid Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Spheroid Universe протягом дня — -13.36%

- циркуляційна пропозиція – 2.64B USD

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