Ціна Spheroid Universe (SPH)
Поточна ціна Spheroid Universe (SPH) сьогодні становить 0.00067816 USD з ринковою капіталізацією $ 1.79M USD. Ціна SPH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spheroid Universe:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Spheroid Universe протягом дня — -13.36%
- циркуляційна пропозиція – 2.64B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spheroid Universe до USD становила $ -0.00010459585091484.
За останні 30 днів зміна ціни Spheroid Universe до USD становила $ -0.0000741775.
За останні 60 днів зміна ціни Spheroid Universe до USD становила $ -0.0002995438.
За останні 90 днів зміна ціни Spheroid Universe до USD становила $ -0.0005797808367529605.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00010459585091484
|-13.36%
|30 днів
|$ -0.0000741775
|-10.93%
|60 днів
|$ -0.0002995438
|-44.17%
|90 днів
|$ -0.0005797808367529605
|-46.08%
Останній аналіз цін Spheroid Universe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.23%
-13.36%
+5.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spheroid Universe (SU) is a platform for developing and launching projects in Augmented Reality (AR). The platform’s technological foundation is the Spheroid AR Cloud OS and Spheroid Script programming language. SU is a technological ecosystem based on breakthrough technologies that help to connect the AR world with the real world for Gaming, Entertainment, Advertising, Education, various types of services and activities with extensive monetization possibilities for participants.
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