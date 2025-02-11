Ціна Spherium (SPHRI)
Поточна ціна Spherium (SPHRI) сьогодні становить 0.00680001 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPHRI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spherium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.98 USD
- зміна ціни Spherium протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spherium до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spherium до USD становила $ -0.0044738639.
За останні 60 днів зміна ціни Spherium до USD становила $ +0.0071260813.
За останні 90 днів зміна ціни Spherium до USD становила $ +0.0039770753359017214.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0044738639
|-65.79%
|60 днів
|$ +0.0071260813
|+104.80%
|90 днів
|$ +0.0039770753359017214
|+140.88%
Останній аналіз цін Spherium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-32.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spherium offers a complete suite of financial services comprising of a universal wallet, token swap platform, money markets, and inter-blockchain liquidity transfer. Spherium will function as a global financial service provider, extending fundamental financial services to the unbanked.HyperSwap: Decentralized Asset Swap based on an automated market-making mechanismSphereComp: Decentralized money markets where investors can lend or borrow digital assets with interest rates determined by the law of supply and demandSpherium Wallet: Decentralized and Secure Wallet for Spherium products and ServicesSpherium provides a single platform for multi-asset, cross-chain swaps, crypto financing solutions, and cross-chain operability. Spherium introduces user-friendly interfaces, sophisticated financial services to the world of DeFi.Spherium is a leading fintech platform in the Decentralised Financial sector. Spherium unifies the current scattered DeFi landscape by creating a suite of financial services for a global audience.
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