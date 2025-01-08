Сьогоднішня ціна SphereSXS (SXS)

Поточна ціна SphereSXS (SXS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.75K USD. Ціна SXS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SphereSXS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.09 USD

- зміна ціни SphereSXS протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 18.99M USD

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