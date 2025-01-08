Ціна SphereSXS (SXS)
Поточна ціна SphereSXS (SXS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 4.75K USD. Ціна SXS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SphereSXS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 173.09 USD
- зміна ціни SphereSXS протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 18.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SphereSXS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SphereSXS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SphereSXS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SphereSXS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-19.58%
|60 днів
|$ 0
|+2.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SphereSXS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+4.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sphere is a community first multi chain launchpad with over 2 years of experience in enabling dynamic new projects in the space to raise liquidity in a fair and decentralized manner. We currently support 7 of the leading chains, including being the exclusive launchpad for Mantle. Over the years our community has steadily grown in size and engagement and we now have a Community of over 350k and over 40k are successful KYCed. When we say we are community first, we mean it. We do not do whitelist spots based on who fills a form out first and we don’t operate high financial barriers to entry. Unlike traditional launchpads based on who clicks a button quickest, at Sphere we have built a platform which is equitable and fair for everyone. We have a specialized due diligence team that doesn't just do a deep dive into all projects that want to list with us, but we work with projects with potential to get them ready for IDO and launch. We have a robust refund policy in place that protects the community whilst helping the project future proof itself for listing and beyond.
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