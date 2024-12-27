Ціна Sphere Finance (SPHERE)
Поточна ціна Sphere Finance (SPHERE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.09M USD. Ціна SPHERE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sphere Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 313.35 USD
- зміна ціни Sphere Finance протягом дня — +0.98%
- циркуляційна пропозиція – 7.67B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sphere Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sphere Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sphere Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sphere Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.98%
|30 днів
|$ 0
|-28.98%
|60 днів
|$ 0
|+5.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sphere Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.66%
+0.98%
+11.38%
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