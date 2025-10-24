Актуальна ціна Speedrun сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RUN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RUN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Speedrun сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни RUN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни RUN на MEXC вже зараз.

Логотип Speedrun

Ціна Speedrun (RUN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 RUN до USD:

--
----
+3,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Speedrun (RUN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:20:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Speedrun (RUN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00429723
$ 0,00429723$ 0,00429723

$ 0
$ 0$ 0

-0,01%

+3,45%

+2,38%

+2,38%

Актуальна ціна Speedrun (RUN) становить --. За останні 24 години RUN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUN становить $ 0,00429723, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RUN змінився на -0,01% за останню годину, +3,45% за 24 години та на +2,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Speedrun (RUN)

$ 6,03K
$ 6,03K$ 6,03K

--
----

$ 6,03K
$ 6,03K$ 6,03K

999,84M
999,84M 999,84M

999 839 217,0024183
999 839 217,0024183 999 839 217,0024183

Поточна ринкова капіталізація Speedrun — $ 6,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUN — 999,84M, зі загальною пропозицією 999839217.0024183. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,03K.

Історія ціни Speedrun (RUN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Speedrun до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Speedrun до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Speedrun до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Speedrun до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,45%
30 днів$ 0-99,62%
60 днів$ 0-99,72%
90 днів$ 0--

Що таке Speedrun (RUN)

The world's first platform where people complete wild, real-life challenges for real money. No filters. No fakes, all on camera.

Speedrun is the world's first gig for cash economy, built for everyone. We believe every human is content, and every human should have a way to earn, instantly, globally, with nothing but a phone and drive.

We reach people who are overlooked, ex-felons, war-zone residents, broke students, and anyone with zero followers. We are not here to favor rich influencers. We are here for the raw, the real and the fearless.

Our mission is to democratize opportunity through action, to reward courage, creativity and built a future platform where anyone can turn themselves into a income machine.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Speedrun (USD)

Скільки коштуватиме Speedrun (RUN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Speedrun (RUN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Speedrun.

Перегляньте прогноз ціни Speedrun вже зараз!

RUN до місцевих валют

Токеноміка Speedrun (RUN)

Розуміння токеноміки Speedrun (RUN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RUN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Speedrun (RUN)

Скільки сьогодні коштує Speedrun (RUN)?
Актуальна ціна RUN у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна RUN до USD?
Поточна ціна RUN до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Speedrun?
Ринкова капіталізація RUN — $ 6,03K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція RUN?
Циркуляційна пропозиція RUN — 999,84M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) RUN?
RUN досяг історичної максимальної ціни у 0,00429723 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) RUN?
Історична мінімальна ціна RUN становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі RUN?
Актуальний обсяг торгівлі RUN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна RUN цього року?
RUN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни RUN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:20:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Speedrun (RUN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

