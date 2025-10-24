Інформація щодо ціни Speedrun (RUN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00429723$ 0,00429723 $ 0,00429723 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +3,45% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,38% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,38%

Актуальна ціна Speedrun (RUN) становить --. За останні 24 години RUN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RUN становить $ 0,00429723, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RUN змінився на -0,01% за останню годину, +3,45% за 24 години та на +2,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Speedrun (RUN)

Ринкова капіталізація $ 6,03K$ 6,03K $ 6,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,03K$ 6,03K $ 6,03K Циркуляційне постачання 999,84M 999,84M 999,84M Загальна пропозиція 999 839 217,0024183 999 839 217,0024183 999 839 217,0024183

Поточна ринкова капіталізація Speedrun — $ 6,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RUN — 999,84M, зі загальною пропозицією 999839217.0024183. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,03K.