Сьогоднішня ціна Spectrum Finance (SPF)

Поточна ціна Spectrum Finance (SPF) сьогодні становить 0.00639426 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spectrum Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 675.91 USD

- зміна ціни Spectrum Finance протягом дня — +2.46%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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