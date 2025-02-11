Ціна Spectrum Finance (SPF)
Поточна ціна Spectrum Finance (SPF) сьогодні становить 0.00639426 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spectrum Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 675.91 USD
- зміна ціни Spectrum Finance протягом дня — +2.46%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spectrum Finance до USD становила $ +0.00015328.
За останні 30 днів зміна ціни Spectrum Finance до USD становила $ -0.0026195889.
За останні 60 днів зміна ціни Spectrum Finance до USD становила $ -0.0033098051.
За останні 90 днів зміна ціни Spectrum Finance до USD становила $ -0.004808317442254544.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00015328
|+2.46%
|30 днів
|$ -0.0026195889
|-40.96%
|60 днів
|$ -0.0033098051
|-51.76%
|90 днів
|$ -0.004808317442254544
|-42.92%
Останній аналіз цін Spectrum Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.46%
-13.57%
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