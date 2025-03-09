Ціна Spectrum (SPCTRM)
Поточна ціна Spectrum (SPCTRM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195.45K USD. Ціна SPCTRM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spectrum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.89K USD
- зміна ціни Spectrum протягом дня — -19.97%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spectrum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spectrum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spectrum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spectrum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.97%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spectrum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-19.97%
-34.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond).
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