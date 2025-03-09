Сьогоднішня ціна Spectrum (SPCTRM)

Поточна ціна Spectrum (SPCTRM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 195.45K USD. Ціна SPCTRM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spectrum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 32.89K USD

- зміна ціни Spectrum протягом дня — -19.97%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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