Сьогоднішня ціна Spectre AI (SPECTRE)

Поточна ціна Spectre AI (SPECTRE) сьогодні становить 3.58 USD з ринковою капіталізацією $ 36.16M USD. Ціна SPECTRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spectre AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.60K USD

- зміна ціни Spectre AI протягом дня — -7.76%

- циркуляційна пропозиція – 9.98M USD

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