Ціна Spectre AI (SPECTRE)
Поточна ціна Spectre AI (SPECTRE) сьогодні становить 3.58 USD з ринковою капіталізацією $ 36.16M USD. Ціна SPECTRE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spectre AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.60K USD
- зміна ціни Spectre AI протягом дня — -7.76%
- циркуляційна пропозиція – 9.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spectre AI до USD становила $ -0.301083214109012.
За останні 30 днів зміна ціни Spectre AI до USD становила $ +0.9621289380.
За останні 60 днів зміна ціни Spectre AI до USD становила $ +2.9164580980.
За останні 90 днів зміна ціни Spectre AI до USD становила $ +1.513702903910533.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.301083214109012
|-7.76%
|30 днів
|$ +0.9621289380
|+26.88%
|60 днів
|$ +2.9164580980
|+81.47%
|90 днів
|$ +1.513702903910533
|+73.26%
Останній аналіз цін Spectre AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.22%
-7.76%
-3.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SPECTRE is the native token of an innovative AI-powered predictive learning tool designed to assist traders and investors.
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€3.401
|1 SPECTRE до USD
$3.58
|1 SPECTRE до MYR
RM16.0026
|1 SPECTRE до TRY
₺126.0876
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|1 SPECTRE до RUB
₽374.8618
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₹305.8394
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￡E.182.1146
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R$22.196
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C$5.1194
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৳427.9174
|1 SPECTRE до NGN
₦5,541.7684
|1 SPECTRE до UAH
₴150.2168
|1 SPECTRE до VES
Bs182.58
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Rs996.6362
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₸1,874.3448
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฿121.9706
|1 SPECTRE до TWD
NT$117.5314
|1 SPECTRE до CHF
Fr3.222
|1 SPECTRE до HKD
HK$27.7808
|1 SPECTRE до MAD
.د.م36.1222