Ціна Spectre (SPR)
Поточна ціна Spectre (SPR) сьогодні становить 0.00409052 USD з ринковою капіталізацією $ 964.41K USD. Ціна SPR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spectre:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.42K USD
- зміна ціни Spectre протягом дня — +6.87%
- циркуляційна пропозиція – 235.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spectre до USD становила $ +0.00026281.
За останні 30 днів зміна ціни Spectre до USD становила $ +0.0029174680.
За останні 60 днів зміна ціни Spectre до USD становила $ +0.0028529176.
За останні 90 днів зміна ціни Spectre до USD становила $ +0.0013966860067261487.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00026281
|+6.87%
|30 днів
|$ +0.0029174680
|+71.32%
|60 днів
|$ +0.0028529176
|+69.74%
|90 днів
|$ +0.0013966860067261487
|+51.85%
Останній аналіз цін Spectre: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
+6.87%
+29.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Spectre Network introduces a novel approach to achieving scalability, privacy, and decentralization. Integrating cutting-edge cryptographic protocols such as the PHANTOM Protocol, GhostDAG, and the upcoming GhostFACE protocol, Spectre Network is designed to provide a comprehensive privacy-centric blockchain solution. These technologies synergize to create a robust platform for secure, anonymous, and high-speed digital transactions, embodying a pure "ghostchain" — a fully anonymous and decentralized network.
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