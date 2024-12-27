Сьогоднішня ціна Spectre (SPR)

Поточна ціна Spectre (SPR) сьогодні становить 0.00409052 USD з ринковою капіталізацією $ 964.41K USD. Ціна SPR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spectre:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.42K USD

- зміна ціни Spectre протягом дня — +6.87%

- циркуляційна пропозиція – 235.77M USD

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