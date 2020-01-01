Токеноміка Spectral Sight (SIGHT) Дізнайтеся ключову інформацію про Spectral Sight (SIGHT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spectral Sight (SIGHT) $SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of “spectral sight” an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. Офіційний вебсайт: https://sightspectral.xyz/ Купити SIGHT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spectral Sight (SIGHT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spectral Sight (SIGHT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,54K $ 8,54K $ 8,54K Загальна пропозиція: $ 998,72M $ 998,72M $ 998,72M Циркуляційна пропозиція: $ 998,72M $ 998,72M $ 998,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,54K $ 8,54K $ 8,54K Історичний максимум: $ 0,00115466 $ 0,00115466 $ 0,00115466 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Spectral Sight (SIGHT)

Токеноміка Spectral Sight (SIGHT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spectral Sight (SIGHT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SIGHT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SIGHT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SIGHT, досліджуйте ціну токена SIGHT в реальному часі!

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