Ціна Spectral Sight (SIGHT)
Поточна ціна Spectral Sight (SIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.65K USD. Ціна SIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spectral Sight:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.94 USD
- зміна ціни Spectral Sight протягом дня — -9.26%
- циркуляційна пропозиція – 999.35M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spectral Sight до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spectral Sight до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spectral Sight до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spectral Sight до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.26%
|30 днів
|$ 0
|-18.43%
|60 днів
|$ 0
|-10.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spectral Sight: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.70%
-9.26%
+2.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of “spectral sight” an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space.
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