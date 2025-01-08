Сьогоднішня ціна Spectral Sight (SIGHT)

Поточна ціна Spectral Sight (SIGHT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.65K USD. Ціна SIGHT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spectral Sight:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.94 USD

- зміна ціни Spectral Sight протягом дня — -9.26%

- циркуляційна пропозиція – 999.35M USD

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