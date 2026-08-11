Яка зараз ринкова ціна Spectral?

Spectral оцінюється в ₴1.844113920313776400000, зі зміною 1.79% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SPEC?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SPEC у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Spectral у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SPEC?

Обігова кількість становить 20614271.9, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Spectral?

Spectral згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SPEC виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,AI Agent Launchpad,DeFAI,Base Native?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),Ethereum Ecosystem,Base Ecosystem,AI Agents,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio,AI Agent Launchpad,DeFAI,Base Native, імпульс SPEC залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.