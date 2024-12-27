Ціна Spectra (SPECTRA)
Поточна ціна Spectra (SPECTRA) сьогодні становить 0.121583 USD з ринковою капіталізацією $ 22.24M USD. Ціна SPECTRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spectra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62M USD
- зміна ціни Spectra протягом дня — -15.79%
- циркуляційна пропозиція – 183.47M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spectra до USD становила $ -0.0228062586284575.
За останні 30 днів зміна ціни Spectra до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spectra до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spectra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0228062586284575
|-15.79%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spectra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.44%
-15.79%
+88.64%
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R$0.7538146
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৳14.53281599
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