Сьогоднішня ціна Spectra (SPECTRA)

Поточна ціна Spectra (SPECTRA) сьогодні становить 0.121583 USD з ринковою капіталізацією $ 22.24M USD. Ціна SPECTRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spectra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.62M USD

- зміна ціни Spectra протягом дня — -15.79%

- циркуляційна пропозиція – 183.47M USD

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