Токеноміка Speciex (SPEX) Дізнайтеся ключову інформацію про Speciex (SPEX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Speciex (SPEX) The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Офіційний вебсайт: https://speciex.io/ Whitepaper: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf Купити SPEX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Speciex (SPEX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Speciex (SPEX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 423,79K $ 423,79K $ 423,79K Загальна пропозиція: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Циркуляційна пропозиція: $ 251,25M $ 251,25M $ 251,25M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,53M $ 2,53M $ 2,53M Історичний максимум: $ 0,01629199 $ 0,01629199 $ 0,01629199 Історичний мінімум: $ 0,00059936 $ 0,00059936 $ 0,00059936 Поточна ціна: $ 0,00168674 $ 0,00168674 $ 0,00168674 Дізнайтеся більше про ціну Speciex (SPEX)

Токеноміка Speciex (SPEX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Speciex (SPEX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPEX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPEX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPEX, досліджуйте ціну токена SPEX в реальному часі!

Прогноз ціни SPEX Хочете знати, куди рухається SPEX? Наша сторінка прогнозу ціни SPEX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SPEX зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!