Сьогоднішня ціна Speciex (SPEX)

Поточна ціна Speciex (SPEX) сьогодні становить 0.00178392 USD з ринковою капіталізацією $ 387.99K USD. Ціна SPEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Speciex:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.25K USD

- зміна ціни Speciex протягом дня — +3.43%

- циркуляційна пропозиція – 217.50M USD

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