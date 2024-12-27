Ціна Speciex (SPEX)
Поточна ціна Speciex (SPEX) сьогодні становить 0.00178392 USD з ринковою капіталізацією $ 387.99K USD. Ціна SPEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Speciex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.25K USD
- зміна ціни Speciex протягом дня — +3.43%
- циркуляційна пропозиція – 217.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Speciex до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Speciex до USD становила $ -0.0005745023.
За останні 60 днів зміна ціни Speciex до USD становила $ -0.0005014063.
За останні 90 днів зміна ціни Speciex до USD становила $ -0.0009578557812402297.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.43%
|30 днів
|$ -0.0005745023
|-32.20%
|60 днів
|$ -0.0005014063
|-28.10%
|90 днів
|$ -0.0009578557812402297
|-34.93%
Останній аналіз цін Speciex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
+3.43%
-16.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations.
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