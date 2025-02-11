Сьогоднішня ціна SpecialMetalX (SMETX)

Поточна ціна SpecialMetalX (SMETX) сьогодні становить 1.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMETX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpecialMetalX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.67K USD

- зміна ціни SpecialMetalX протягом дня — -0.05%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін SMETX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SMETX.