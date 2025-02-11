Ціна SpecialMetalX (SMETX)
Поточна ціна SpecialMetalX (SMETX) сьогодні становить 1.74 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SMETX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpecialMetalX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 262.67K USD
- зміна ціни SpecialMetalX протягом дня — -0.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpecialMetalX до USD становила $ -0.000897483185155.
За останні 30 днів зміна ціни SpecialMetalX до USD становила $ +0.1714970100.
За останні 60 днів зміна ціни SpecialMetalX до USD становила $ +0.3058166580.
За останні 90 днів зміна ціни SpecialMetalX до USD становила $ +0.321103625038344.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000897483185155
|-0.05%
|30 днів
|$ +0.1714970100
|+9.86%
|60 днів
|$ +0.3058166580
|+17.58%
|90 днів
|$ +0.321103625038344
|+22.63%
Останній аналіз цін SpecialMetalX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-0.05%
+1.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SMETX is the real world asset token at the forefront of transforming the commodities market. With stability at its core, SMETX is backed by nickel wire (the most requested form in metal industries), ensuring a secure and reliable liquidity pool. As the worth of nickel steadily increases year by year, investors can trust in the resilience and growth potential of SMETX.
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