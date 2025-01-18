Ціна SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)
Поточна ціна SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) сьогодні становить 2,695.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SPDR Gold Shares Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03K USD
- зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain протягом дня — +29,300.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain до USD становила $ +2,685.84.
За останні 30 днів зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain до USD становила $ +558,699.9197203400.
За останні 60 днів зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain до USD становила $ +353.2381947120.
За останні 90 днів зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain до USD становила $ +2,674.693614927746234.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +2,685.84
|+29,300.74%
|30 днів
|$ +558,699.9197203400
|+20,730.90%
|60 днів
|$ +353.2381947120
|+13.11%
|90 днів
|$ +2,674.693614927746234
|+13,165.20%
Останній аналіз цін SPDR Gold Shares Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
+29,300.74%
+37,155.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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