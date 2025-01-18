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Ціна SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

USD

Графік ціни SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) в реальному часі

$2,695.01
$2,695.01$2,695.01
+29,300.70%(1D)

Сьогоднішня ціна SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

Поточна ціна SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) сьогодні становить 2,695.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SPDR Gold Shares Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03K USD
- зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain протягом дня — +29,300.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain до USD становила $ +2,685.84.
За останні 30 днів зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain до USD становила $ +558,699.9197203400.
За останні 60 днів зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain до USD становила $ +353.2381947120.
За останні 90 днів зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain до USD становила $ +2,674.693614927746234.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,685.84+29,300.74%
30 днів$ +558,699.9197203400+20,730.90%
60 днів$ +353.2381947120+13.11%
90 днів$ +2,674.693614927746234+13,165.20%

Аналіз цін SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

Останній аналіз цін SPDR Gold Shares Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 9.17
$ 9.17$ 9.17

$ 2,701.23
$ 2,701.23$ 2,701.23

$ 9,999.49
$ 9,999.49$ 9,999.49

-0.08%

+29,300.74%

+37,155.43%

Ринкова інформація SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.03K
$ 2.03K$ 2.03K

0.00
0.00 0.00

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Ресурс SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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