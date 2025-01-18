Сьогоднішня ціна SPDR Gold Shares Defichain (DGLD)

Поточна ціна SPDR Gold Shares Defichain (DGLD) сьогодні становить 2,695.01 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DGLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SPDR Gold Shares Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.03K USD

- зміна ціни SPDR Gold Shares Defichain протягом дня — +29,300.74%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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