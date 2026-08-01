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Поточна ціна SPCX69 сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPCX69 становить 626 698 USD. Відстежуйте оновлення цін SPCX69 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SPCX69 сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація SPCX69 становить 626 698 USD. Відстежуйте оновлення цін SPCX69 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SPCX69

Інформація про ціну SPCX69

Що таке SPCX69

Офіційний вебсайт SPCX69

Токеноміка SPCX69

Прогноз ціни SPCX69

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Ціна SPCX69 (SPCX69)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SPCX69 до USD:

$0,00063617
$0,00063617$0,00063617
-5,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SPCX69 (SPCX69) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:06:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SPCX69

Поточна ціна SPCX69 (SPCX69) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPCX69 до USD становить $ 0 за SPCX69.

SPCX69 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 626 698, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M SPCX69. Протягом останніх 24 годин SPCX69 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00770421, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPCX69 змінився на -0,34% за останню годину та на -24,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,11K.

Ринкова інформація щодо SPCX69 (SPCX69)

$ 626,70K
$ 626,70K$ 626,70K

$ 1,11K
$ 1,11K$ 1,11K

$ 626,70K
$ 626,70K$ 626,70K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 998 311,782937
999 998 311,782937 999 998 311,782937

Поточна ринкова капіталізація SPCX69 — $ 626,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,11K. Циркуляційна пропозиція SPCX69 — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998311.782937. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 626,70K.

Історія ціни SPCX69 у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00770421
$ 0,00770421$ 0,00770421

$ 0
$ 0$ 0

-0,34%

-5,79%

-24,07%

-24,07%

Історія ціни SPCX69 (SPCX69) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPCX69 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SPCX69 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SPCX69 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SPCX69 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-5,79%
30 днів$ 0-64,16%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни SPCX69

Прогноз ціни SPCX69 (SPCX69) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SPCX69 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни SPCX69 (SPCX69) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SPCX69 потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SPCX69 у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни SPCX69 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SPCX69.

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Ресурс SPCX69 (SPCX69)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про SPCX69

Яка зараз ціна SPCX69?

Торгуючи за ₴, SPCX69 продемонстрував зміну ціни на рівні -5.79% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку SPCX69?

Поставки грають важливу роль: з обігу 999998311.782937 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація SPCX69?

Його ринкова капіталізація становить ₴27622255.82709916800000, що займає #3336 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

SPCX69 зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як SPCX69 вписується у категорію Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem?

Як токен Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, SPCX69 конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про SPCX69

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:06:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SPCX69 (SPCX69)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про SPCX69

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MY

$0,0110
$0,0110$0,0110

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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