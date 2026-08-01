Сьогоднішня ціна SPCX69

Поточна ціна SPCX69 (SPCX69) сьогодні становить $ 0, зі зміною 5,79% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPCX69 до USD становить $ 0 за SPCX69.

SPCX69 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 626 698, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M SPCX69. Протягом останніх 24 годин SPCX69 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00770421, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPCX69 змінився на -0,34% за останню годину та на -24,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,11K.

Ринкова інформація щодо SPCX69 (SPCX69)

Ринкова капіталізація $ 626,70K$ 626,70K $ 626,70K Обсяг (за 24 год) $ 1,11K$ 1,11K $ 1,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 626,70K$ 626,70K $ 626,70K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 311,782937 999 998 311,782937 999 998 311,782937

Поточна ринкова капіталізація SPCX69 — $ 626,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,11K. Циркуляційна пропозиція SPCX69 — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998311.782937. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 626,70K.