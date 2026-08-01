Сьогоднішня ціна SPCX

Поточна ціна SPCX (SPCX) сьогодні становить $ 0,01491671, зі зміною 19,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPCX до USD становить $ 0,01491671 за SPCX.

SPCX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 66 159, з циркуляційною пропозицією у 4,43M SPCX. Протягом останніх 24 годин SPCX торгувався між $ 0,01490791 (мінімум) та $ 0,01848157 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,274298, тоді як історичний мінімум — $ 0,0149022.

У короткостроковій динаміці SPCX змінився на -0,11% за останню годину та на -63,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,00K.

Ринкова інформація щодо SPCX (SPCX)

Ринкова капіталізація $ 66,16K$ 66,16K $ 66,16K Обсяг (за 24 год) $ 3,00K$ 3,00K $ 3,00K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 186,47K$ 186,47K $ 186,47K Циркуляційне постачання 4,43M 4,43M 4,43M Загальна пропозиція 12 500 000,0 12 500 000,0 12 500 000,0

Поточна ринкова капіталізація SPCX — $ 66,16K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,00K. Циркуляційна пропозиція SPCX — 4,43M, зі загальною пропозицією 12500000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 186,47K.