Сьогоднішня ціна Spatial Computing (CMPT)

Поточна ціна Spatial Computing (CMPT) сьогодні становить 0.347114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CMPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spatial Computing:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80K USD

- зміна ціни Spatial Computing протягом дня — +1.73%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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