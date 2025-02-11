Ціна Spatial Computing (CMPT)
Поточна ціна Spatial Computing (CMPT) сьогодні становить 0.347114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CMPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spatial Computing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80K USD
- зміна ціни Spatial Computing протягом дня — +1.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spatial Computing до USD становила $ +0.00590533.
За останні 30 днів зміна ціни Spatial Computing до USD становила $ -0.2267769003.
За останні 60 днів зміна ціни Spatial Computing до USD становила $ -0.2590763786.
За останні 90 днів зміна ціни Spatial Computing до USD становила $ -1.1151300991585284.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00590533
|+1.73%
|30 днів
|$ -0.2267769003
|-65.33%
|60 днів
|$ -0.2590763786
|-74.63%
|90 днів
|$ -1.1151300991585284
|-76.26%
Останній аналіз цін Spatial Computing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
+1.73%
-38.58%
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