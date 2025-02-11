Ціна Spatial Computing (CMPT)

USD

Графік ціни Spatial Computing (CMPT) в реальному часі

$0.347114
$0.347114$0.347114
+1.70%(1D)

Сьогоднішня ціна Spatial Computing (CMPT)

Поточна ціна Spatial Computing (CMPT) сьогодні становить 0.347114 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CMPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spatial Computing:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80K USD
- зміна ціни Spatial Computing протягом дня — +1.73%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Spatial Computing (CMPT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spatial Computing до USD становила $ +0.00590533.
За останні 30 днів зміна ціни Spatial Computing до USD становила $ -0.2267769003.
За останні 60 днів зміна ціни Spatial Computing до USD становила $ -0.2590763786.
За останні 90 днів зміна ціни Spatial Computing до USD становила $ -1.1151300991585284.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00590533+1.73%
30 днів$ -0.2267769003-65.33%
60 днів$ -0.2590763786-74.63%
90 днів$ -1.1151300991585284-76.26%

Аналіз цін Spatial Computing (CMPT)

Останній аналіз цін Spatial Computing: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.334536
$ 0.334536$ 0.334536

$ 0.352949
$ 0.352949$ 0.352949

$ 27.26
$ 27.26$ 27.26

-0.70%

+1.73%

-38.58%

Ринкова інформація Spatial Computing (CMPT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

0.00
0.00 0.00

Що таке Spatial Computing ( CMPT)

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Ресурс Spatial Computing (CMPT)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

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