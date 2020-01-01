Токеноміка SpartaDEX (SPARTA) Дізнайтеся ключову інформацію про SpartaDEX (SPARTA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SpartaDEX (SPARTA) SpartaDEX is a combination of real-time strategy game set in the realities of ancient Greece and a decentralized cryptocurrency exchange. We called it a gamified DEX. The main goal is to provide the exchange with user engagement known from video games, which builds loyalty and consistency in providing liquidity. By combining a decentralized exchange with a strategy game, we wanted to Provide a more stable and deeper liquidity for projects, through the gamified yield that depends on the player’s progress in the game, additionally giving a chance to monetize this progress by encapsulating it in the form of tradable NFT;

Promote and facilitate the launch of new, promising projects

Build an exchange fully managed by the community, where the community decides which projects will be whitelisted and therefore providing liquidity for them will be additionally incentivized with EXP points and token rewards

Build a decentralized exchange with a user-friendly, intuitive and inviting interface

Build a loyal and valuable community of the decentralized exchange by implementing gaming layer

Provide SAS with the opportunity to earn Real Yield from the from the basic mechanics implemented in the game itself (microtransactions). This makes SpartaDEX a very competitive and distinctive compared to other exchanges

Reward liquidity providers of certain pools with the opportunity to receive tokens of other projects in the "Dual Rewards" program SpartaDEX is a multichain protocol that will initially operate on the Arbitrum blockchain. This chain was chosen for its modern approach to scalability, transaction fees, and speed of operation, which are particularly valuable for gaming projects that involve a substantial number of transactions made by players. Офіційний вебсайт: https://spartadex.io/ Whitepaper: https://docs.spartadex.io/general/overview Купити SPARTA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SpartaDEX (SPARTA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SpartaDEX (SPARTA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 90,19K $ 90,19K $ 90,19K Загальна пропозиція: $ 39,72M $ 39,72M $ 39,72M Циркуляційна пропозиція: $ 39,72M $ 39,72M $ 39,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 90,19K $ 90,19K $ 90,19K Історичний максимум: $ 1,3 $ 1,3 $ 1,3 Історичний мінімум: $ 0,00225177 $ 0,00225177 $ 0,00225177 Поточна ціна: $ 0,00227053 $ 0,00227053 $ 0,00227053 Дізнайтеся більше про ціну SpartaDEX (SPARTA)

Токеноміка SpartaDEX (SPARTA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SpartaDEX (SPARTA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SPARTA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SPARTA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SPARTA, досліджуйте ціну токена SPARTA в реальному часі!

Прогноз ціни SPARTA Хочете знати, куди рухається SPARTA? Наша сторінка прогнозу ціни SPARTA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена SPARTA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!