Сьогоднішня ціна SpartaDEX (SPARTA)

Поточна ціна SpartaDEX (SPARTA) сьогодні становить 0.00420425 USD з ринковою капіталізацією $ 167.26K USD. Ціна SPARTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpartaDEX:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SpartaDEX протягом дня — +0.76%

- циркуляційна пропозиція – 39.72M USD

Отримуйте оновлення цін SPARTA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни SPARTA.