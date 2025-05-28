Ціна SPARTA (SPARTA)
Поточна ціна SPARTA (SPARTA) сьогодні становить 0,077953 USD з ринковою капіталізацією $ 14,52M USD. Ціна SPARTA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SPARTA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни SPARTA протягом дня — -1,27%
- циркуляційна пропозиція – 186,83M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SPARTA до USD становила $ -0,00100584471496973.
За останні 30 днів зміна ціни SPARTA до USD становила $ -0,0141471910.
За останні 60 днів зміна ціни SPARTA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SPARTA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,00100584471496973
|-1,27%
|30 днів
|$ -0,0141471910
|-18,14%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SPARTA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,25%
-1,27%
-18,83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SPARTA is a hyper-deflationary token on PulseChain designed to reduce supply and increase value over time. It applies a 5% tax on every buy and sell; fees from these transactions are used to strengthen liquidity and burn tokens permanently. SPARTA is primarily paired with HEX, allowing it to benefit from HEX’s price performance through Heart’s Law. A supporting network of trading pairs drives volume, reinforcing liquidity and price stability.
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