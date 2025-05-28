Сьогоднішня ціна SPARTA (SPARTA)

Поточна ціна SPARTA (SPARTA) сьогодні становить 0,077953 USD з ринковою капіталізацією $ 14,52M USD. Ціна SPARTA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SPARTA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни SPARTA протягом дня — -1,27%

- циркуляційна пропозиція – 186,83M USD

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