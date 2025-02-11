Сьогоднішня ціна Sparkswap (SPARK)

Поточна ціна Sparkswap (SPARK) сьогодні становить 0.00508042 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Sparkswap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 271.95 USD

- зміна ціни Sparkswap протягом дня — +5.35%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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