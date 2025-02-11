Ціна Sparko (SPARKO)
Поточна ціна Sparko (SPARKO) сьогодні становить 0.03708539 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPARKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sparko:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 62.46 USD
- зміна ціни Sparko протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sparko до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sparko до USD становила $ -0.0121023237.
За останні 60 днів зміна ціни Sparko до USD становила $ -0.0178479261.
За останні 90 днів зміна ціни Sparko до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0121023237
|-32.63%
|60 днів
|$ -0.0178479261
|-48.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sparko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-6.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Sparko Coin, the crypto token paying homage to the legend of the loyal mechanical marvel. Sparko Coin’s origins trace back to the tale of the groundbreaking creation unveiled in 1940 by Westinghouse. Inspired by the unwavering loyalty and companionship of Sparko, the token embodies the spirit of steadfast support within the crypto community. With a symbolic representation of Sparko's sleek chrome exterior and loyal electronic eyes, the token's design echoes the beloved pet's iconic features. The community around Sparko Coin is reminiscent of the adventures embarked upon by Richard and Sparko, as members join together in the pursuit of innovation and camaraderie. However, Sparko Coin's narrative doesn't just dwell on the tragedy but rather highlights the legacy left behind. Much like the memories of the pioneering robotic companion, Sparko Coin stands as a reminder of the loyalty and dedication within the crypto world. Its story underlines the importance of community support and resilience in the face of challenges. This meme token is more than just a digital asset; it represents the fusion of technology and human emotions, symbolizing loyalty, support, and the strength of shared experiences within the crypto landscape.
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