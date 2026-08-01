Сьогоднішня ціна Sparklife

Поточна ціна Sparklife (SPS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPS до USD становить $ 0 за SPS.

Sparklife наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,105, з циркуляційною пропозицією у 8.11B SPS. Протягом останніх 24 годин SPS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPS змінився на +0.08% за останню годину та на -12.89% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sparklife (SPS)

Ринкова капіталізація $ 23.11K$ 23.11K $ 23.11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28.48K$ 28.48K $ 28.48K Циркуляційне постачання 8.11B 8.11B 8.11B Загальна пропозиція 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Sparklife — $ 23.11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPS — 8.11B, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28.48K.