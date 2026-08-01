Сьогоднішня ціна sparkleware

Поточна ціна sparkleware (SPARKLE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,11% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPARKLE до USD становить $ 0 за SPARKLE.

sparkleware наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 19 198,39, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SPARKLE. Протягом останніх 24 годин SPARKLE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPARKLE змінився на -0,31% за останню годину та на -9,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо sparkleware (SPARKLE)

Ринкова капіталізація $ 19,20K$ 19,20K $ 19,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 19,20K$ 19,20K $ 19,20K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація sparkleware — $ 19,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPARKLE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 19,20K.