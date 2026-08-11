Сьогоднішня ціна SparkDEX Staked FLR

Поточна ціна SparkDEX Staked FLR (STFLR) сьогодні становить $ 0,00631255, зі зміною 0,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STFLR до USD становить $ 0,00631255 за STFLR.

SparkDEX Staked FLR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 682 577, з циркуляційною пропозицією у 266,55M STFLR. Протягом останніх 24 годин STFLR торгувався між $ 0,00625828 (мінімум) та $ 0,00632191 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01056251, тоді як історичний мінімум — $ 0,00583454.

У короткостроковій динаміці STFLR змінився на -0,12% за останню годину та на -1,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 17,25K.

Ринкова інформація щодо SparkDEX Staked FLR (STFLR)

Ринкова капіталізація $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Обсяг (за 24 год) $ 17,25K$ 17,25K $ 17,25K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,68M$ 1,68M $ 1,68M Циркуляційне постачання 266,55M 266,55M 266,55M Загальна пропозиція 266 545 120,596548 266 545 120,596548 266 545 120,596548

Поточна ринкова капіталізація SparkDEX Staked FLR — $ 1,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 17,25K. Циркуляційна пропозиція STFLR — 266,55M, зі загальною пропозицією 266545120.596548. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,68M.