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Поточна ціна SparkDEX Staked FLR сьогодні становить 0,00631255 USD. Ринкова капіталізація STFLR становить 1 682 577 USD. Відстежуйте оновлення цін STFLR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна SparkDEX Staked FLR сьогодні становить 0,00631255 USD. Ринкова капіталізація STFLR становить 1 682 577 USD. Відстежуйте оновлення цін STFLR до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про STFLR

Інформація про ціну STFLR

Що таке STFLR

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Ціна SparkDEX Staked FLR (STFLR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 STFLR до USD:

$0,00632007
$0,00632007$0,00632007
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни SparkDEX Staked FLR (STFLR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:18:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна SparkDEX Staked FLR

Поточна ціна SparkDEX Staked FLR (STFLR) сьогодні становить $ 0,00631255, зі зміною 0,09% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STFLR до USD становить $ 0,00631255 за STFLR.

SparkDEX Staked FLR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 682 577, з циркуляційною пропозицією у 266,55M STFLR. Протягом останніх 24 годин STFLR торгувався між $ 0,00625828 (мінімум) та $ 0,00632191 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01056251, тоді як історичний мінімум — $ 0,00583454.

У короткостроковій динаміці STFLR змінився на -0,12% за останню годину та на -1,74% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 17,25K.

Ринкова інформація щодо SparkDEX Staked FLR (STFLR)

$ 1,68M
$ 1,68M$ 1,68M

$ 17,25K
$ 17,25K$ 17,25K

$ 1,68M
$ 1,68M$ 1,68M

266,55M
266,55M 266,55M

266 545 120,596548
266 545 120,596548 266 545 120,596548

Поточна ринкова капіталізація SparkDEX Staked FLR — $ 1,68M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 17,25K. Циркуляційна пропозиція STFLR — 266,55M, зі загальною пропозицією 266545120.596548. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,68M.

Історія ціни SparkDEX Staked FLR у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00625828
$ 0,00625828$ 0,00625828
Мін. за 24 год
$ 0,00632191
$ 0,00632191$ 0,00632191
Макс. за 24 год

$ 0,00625828
$ 0,00625828$ 0,00625828

$ 0,00632191
$ 0,00632191$ 0,00632191

$ 0,01056251
$ 0,01056251$ 0,01056251

$ 0,00583454
$ 0,00583454$ 0,00583454

-0,12%

+0,09%

-1,74%

-1,74%

Історія ціни SparkDEX Staked FLR (STFLR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SparkDEX Staked FLR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SparkDEX Staked FLR до USD становила $ -0,0004137226.
За останні 60 днів зміна ціни SparkDEX Staked FLR до USD становила $ -0,0011167929.
За останні 90 днів зміна ціни SparkDEX Staked FLR до USD становила $ +0,000000200486974242.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,09%
30 днів$ -0,0004137226-6,55%
60 днів$ -0,0011167929-17,69%
90 днів$ +0,000000200486974242+0,00%

Прогноз ціни SparkDEX Staked FLR

Прогноз ціни SparkDEX Staked FLR (STFLR) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна STFLR у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни SparkDEX Staked FLR (STFLR) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна SparkDEX Staked FLR потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне SparkDEX Staked FLR у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни STFLR на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни SparkDEX Staked FLR.

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Про SparkDEX Staked FLR

Яка зараз актуальна вартість SparkDEX Staked FLR?

Сьогодні SparkDEX Staked FLR торгується за ціною ₴0.2781781785692509520000, змінивши свою ціну на 0.09% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є STFLR саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має SparkDEX Staked FLR сьогодні?

SparkDEX Staked FLR має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував STFLR протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴0.2757866363634936512000 до ₴0.2785906501934611664000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі STFLR сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику SparkDEX Staked FLR?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Liquid Staking Tokens,Flare Network Ecosystem,Liquid Staking, побудований на --, профіль ризику STFLR може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про SparkDEX Staked FLR

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:18:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для SparkDEX Staked FLR (STFLR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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