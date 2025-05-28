Ціна Spark (SPARK)
Поточна ціна Spark (SPARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,84K USD. Ціна SPARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spark:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Spark протягом дня — +4,90%
- циркуляційна пропозиція – 998,94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spark до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spark до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spark до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spark до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,90%
|30 днів
|$ 0
|-70,85%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spark: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,39%
+4,90%
+0,47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Spark is a mascot-themed meme coin inspired by the official character of the USA Pavilion at Expo 2025 Osaka. Created as a reflection of internet culture and symbolic of creativity, imagination, and innovation, $Spark aims to bring a culturally relevant identity into the world of web3. The project centers on community participation, entertainment, and social engagement, embracing the viral nature of meme coins while distinguishing itself through its real-world associations.
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