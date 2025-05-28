Сьогоднішня ціна Spark (SPARK)

Поточна ціна Spark (SPARK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18,84K USD. Ціна SPARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spark:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Spark протягом дня — +4,90%

- циркуляційна пропозиція – 998,94M USD

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