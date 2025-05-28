Сьогоднішня ціна Spare Parts Universe (SPU)

Поточна ціна Spare Parts Universe (SPU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 148,95K USD. Ціна SPU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spare Parts Universe:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Spare Parts Universe протягом дня — +3,17%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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