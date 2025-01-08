Сьогоднішня ціна Spain Coin (ESP)

Поточна ціна Spain Coin (ESP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.98K USD. Ціна ESP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spain Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.84 USD

- зміна ціни Spain Coin протягом дня — -10.76%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

Отримуйте оновлення цін ESP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ESP.