Ціна Spain Coin (ESP)
Поточна ціна Spain Coin (ESP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 18.98K USD. Ціна ESP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spain Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.84 USD
- зміна ціни Spain Coin протягом дня — -10.76%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spain Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Spain Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Spain Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Spain Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-10.76%
|30 днів
|$ 0
|-26.62%
|60 днів
|$ 0
|-4.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Spain Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.67%
-10.76%
-1.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fan token about the country Spain, deployed on Solana.
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