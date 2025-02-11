Сьогоднішня ціна SpaceY 2025 (SPAY)

Поточна ціна SpaceY 2025 (SPAY) сьогодні становить 0.03151077 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpaceY 2025:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 634.73 USD

- зміна ціни SpaceY 2025 протягом дня — -4.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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