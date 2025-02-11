Ціна SpaceY 2025 (SPAY)
Поточна ціна SpaceY 2025 (SPAY) сьогодні становить 0.03151077 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpaceY 2025:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 634.73 USD
- зміна ціни SpaceY 2025 протягом дня — -4.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpaceY 2025 до USD становила $ -0.00149014724621132.
За останні 30 днів зміна ціни SpaceY 2025 до USD становила $ -0.0011804911.
За останні 60 днів зміна ціни SpaceY 2025 до USD становила $ -0.0023227848.
За останні 90 днів зміна ціни SpaceY 2025 до USD становила $ -0.00649732593435253.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00149014724621132
|-4.51%
|30 днів
|$ -0.0011804911
|-3.74%
|60 днів
|$ -0.0023227848
|-7.37%
|90 днів
|$ -0.00649732593435253
|-17.09%
Останній аналіз цін SpaceY 2025: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-4.51%
-4.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpaceY 2025 is the world's first 'play-to-earn' blockchain-based triple-A tower defense game with NFTs. The 3D sandbox game offers an open and rich gameplay experience as well as numerous opportunities for players to earn money while playing. It is developed by the Blockfish team and its story is about building and defending a human settlement on Mars.Players can trade NFT-based Martian goods - such as land, buildings, towers and ores - with other players or sell them to them in the SpaceY 2025 marketplace. As the game progresses, they can not only help make humans a multiplanetary species, but also contribute to space exploration and unravel the mysteries of our universe.
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