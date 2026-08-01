Сьогоднішня ціна SPACEX4200

Поточна ціна SPACEX4200 (SPCX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPCX до USD становить $ 0 за SPCX.

SPACEX4200 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 75 189, з циркуляційною пропозицією у 420,00M SPCX. Протягом останніх 24 годин SPCX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00831869, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPCX змінився на -0,47% за останню годину та на -16,63% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,99K.

Ринкова інформація щодо SPACEX4200 (SPCX)

Ринкова капіталізація $ 75,19K$ 75,19K $ 75,19K Обсяг (за 24 год) $ 3,99K$ 3,99K $ 3,99K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75,19K$ 75,19K $ 75,19K Циркуляційне постачання 420,00M 420,00M 420,00M Загальна пропозиція 420 000 000,0 420 000 000,0 420 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SPACEX4200 — $ 75,19K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,99K. Циркуляційна пропозиція SPCX — 420,00M, зі загальною пропозицією 420000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75,19K.