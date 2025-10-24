Інформація щодо ціни SpaceX PreStocks (SPACEX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 200,65 Макс. за 24 год $ 208,3 Рекордний максимум $ 247,47 Найнижча ціна $ 183,18 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) +3,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,21%

Актуальна ціна SpaceX PreStocks (SPACEX) становить $207,14. За останні 24 години SPACEX торгувався між мінімумом у $ 200,65 і максимумом у $ 208,3, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPACEX становить $ 247,47, тоді як його історичний мінімум — $ 183,18.

Що стосується короткострокових результатів, то SPACEX змінився на -0,15% за останню годину, +3,23% за 24 години та на +6,21% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SpaceX PreStocks (SPACEX)

Ринкова капіталізація $ 647,83K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 647,83K Циркуляційне постачання 3,12K Загальна пропозиція 3 119,897576185

Поточна ринкова капіталізація SpaceX PreStocks — $ 647,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPACEX — 3,12K, зі загальною пропозицією 3119.897576185. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 647,83K.