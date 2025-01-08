Ціна Spaceswap SHAKE (SHAKE)
Поточна ціна Spaceswap SHAKE (SHAKE) сьогодні становить 21.52 USD з ринковою капіталізацією $ 16.33K USD. Ціна SHAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spaceswap SHAKE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.07 USD
- зміна ціни Spaceswap SHAKE протягом дня — -5.91%
- циркуляційна пропозиція – 759.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spaceswap SHAKE до USD становила $ -1.35321863914633.
За останні 30 днів зміна ціни Spaceswap SHAKE до USD становила $ -7.4486788640.
За останні 60 днів зміна ціни Spaceswap SHAKE до USD становила $ -3.3634059920.
За останні 90 днів зміна ціни Spaceswap SHAKE до USD становила $ -4.98566355862922.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -1.35321863914633
|-5.91%
|30 днів
|$ -7.4486788640
|-34.61%
|60 днів
|$ -3.3634059920
|-15.62%
|90 днів
|$ -4.98566355862922
|-18.80%
Останній аналіз цін Spaceswap SHAKE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-5.91%
-0.64%
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