Сьогоднішня ціна Spaceswap SHAKE (SHAKE)

Поточна ціна Spaceswap SHAKE (SHAKE) сьогодні становить 21.52 USD з ринковою капіталізацією $ 16.33K USD. Ціна SHAKE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spaceswap SHAKE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.07 USD

- зміна ціни Spaceswap SHAKE протягом дня — -5.91%

- циркуляційна пропозиція – 759.00 USD

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