Ціна Spaceswap MILK2 (MILK2)
Поточна ціна Spaceswap MILK2 (MILK2) сьогодні становить 0.00401225 USD з ринковою капіталізацією $ 90.61K USD. Ціна MILK2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Spaceswap MILK2:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.20 USD
- зміна ціни Spaceswap MILK2 протягом дня — -9.11%
- циркуляційна пропозиція – 22.58M USD
Отримуйте оновлення цін MILK2 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MILK2.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Spaceswap MILK2 до USD становила $ -0.000402186950346212.
За останні 30 днів зміна ціни Spaceswap MILK2 до USD становила $ -0.0011119561.
За останні 60 днів зміна ціни Spaceswap MILK2 до USD становила $ +0.0005731154.
За останні 90 днів зміна ціни Spaceswap MILK2 до USD становила $ +0.0002101303647220616.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000402186950346212
|-9.11%
|30 днів
|$ -0.0011119561
|-27.71%
|60 днів
|$ +0.0005731154
|+14.28%
|90 днів
|$ +0.0002101303647220616
|+5.53%
Останній аналіз цін Spaceswap MILK2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.03%
-9.11%
-3.89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MILK2 до AUD
A$0.0064196
|1 MILK2 до GBP
￡0.0032098
|1 MILK2 до EUR
€0.00385176
|1 MILK2 до USD
$0.00401225
|1 MILK2 до MYR
RM0.0180150025
|1 MILK2 до TRY
₺0.1417527925
|1 MILK2 до JPY
¥0.634015745
|1 MILK2 до RUB
₽0.4303138125
|1 MILK2 до INR
₹0.34425105
|1 MILK2 до IDR
Rp64.7137006175
|1 MILK2 до PHP
₱0.2341950325
|1 MILK2 до EGP
￡E.0.2032204625
|1 MILK2 до BRL
R$0.024474725
|1 MILK2 до CAD
C$0.0057375175
|1 MILK2 до BDT
৳0.48869205
|1 MILK2 до NGN
₦6.2012934775
|1 MILK2 до UAH
₴0.1697582975
|1 MILK2 до VES
Bs0.21264925
|1 MILK2 до PKR
Rs1.117893095
|1 MILK2 до KZT
₸2.121758045
|1 MILK2 до THB
฿0.138743605
|1 MILK2 до TWD
NT$0.131521555
|1 MILK2 до CHF
Fr0.003611025
|1 MILK2 до HKD
HK$0.0311751825
|1 MILK2 до MAD
.د.م0.0401626225