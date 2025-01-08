Сьогоднішня ціна Spaceswap MILK2 (MILK2)

Поточна ціна Spaceswap MILK2 (MILK2) сьогодні становить 0.00401225 USD з ринковою капіталізацією $ 90.61K USD. Ціна MILK2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spaceswap MILK2:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 70.20 USD

- зміна ціни Spaceswap MILK2 протягом дня — -9.11%

- циркуляційна пропозиція – 22.58M USD

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