Токеноміка SpacePenguin (P3NGUIN) Дізнайтеся ключову інформацію про SpacePenguin (P3NGUIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SpacePenguin (P3NGUIN) $P3NGUIN: The deflationary yield-generating UnRuggable SmartDeFi reflection token with Charity use cases & more. After relaunched in mid 2024, SpacePenguin aims to build up its community to achieve its goal of helping charities all across the world! As part of our tokenomics, SpacePenguin collects taxes which go to the following; Reflections, Dev/Marketing Fund, Smart-Defi Tax and finally for our charity fund! Once our charity fund is built up our community can then decide where we donate this! Take your spot on the colony! Profit With A Purpose and help give back to our planet and the people who need it Офіційний вебсайт: https://spacepenguin.co/ Whitepaper: https://spacepenguin.co/storage/app/media/P3NGUIN-Whitepaper-rev2024001-Final.pdf Купити P3NGUIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SpacePenguin (P3NGUIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SpacePenguin (P3NGUIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 51,71K $ 51,71K $ 51,71K Загальна пропозиція: $ 36,23T $ 36,23T $ 36,23T Циркуляційна пропозиція: $ 36,23T $ 36,23T $ 36,23T FDV (повністю розведена вартість): $ 51,71K $ 51,71K $ 51,71K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SpacePenguin (P3NGUIN)

Токеноміка SpacePenguin (P3NGUIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SpacePenguin (P3NGUIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів P3NGUIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів P3NGUIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку P3NGUIN, досліджуйте ціну токена P3NGUIN в реальному часі!

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