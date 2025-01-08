Сьогоднішня ціна SpacePenguin (P3NGUIN)

Поточна ціна SpacePenguin (P3NGUIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 56.62K USD. Ціна P3NGUIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpacePenguin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD

- зміна ціни SpacePenguin протягом дня — -5.51%

- циркуляційна пропозиція – 36.31T USD

Отримуйте оновлення цін P3NGUIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни P3NGUIN.