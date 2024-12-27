Сьогоднішня ціна SpaceN (SN)

Поточна ціна SpaceN (SN) сьогодні становить 0.268764 USD з ринковою капіталізацією $ 10.76M USD. Ціна SN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpaceN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.03K USD

- зміна ціни SpaceN протягом дня — -0.34%

- циркуляційна пропозиція – 40.01M USD

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