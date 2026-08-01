Сьогоднішня ціна SpaceMoon

Поточна ціна SpaceMoon (SPACEMOON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,85% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SPACEMOON до USD становить $ 0 за SPACEMOON.

SpaceMoon наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 60 484, з циркуляційною пропозицією у 1,00B SPACEMOON. Протягом останніх 24 годин SPACEMOON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00578037, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SPACEMOON змінився на +0,17% за останню годину та на -24,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо SpaceMoon (SPACEMOON)

Ринкова капіталізація $ 60,48K$ 60,48K $ 60,48K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 60,48K$ 60,48K $ 60,48K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація SpaceMoon — $ 60,48K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPACEMOON — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60,48K.