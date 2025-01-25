Сьогоднішня ціна SpaceMine (MINE)

Поточна ціна SpaceMine (MINE) сьогодні становить 0.00146121 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MINE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpaceMine:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.34K USD

- зміна ціни SpaceMine протягом дня — +48.23%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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