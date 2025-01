Що таке SpaceMine ( MINE)

SPACE MINE is a service that makes solar planets metaverse, mines exist on each planet, and mines mineral resources in mines. Mining (mines) are made into NFTs, general users mine in the mine in the metaverse, mined minerals can be swapped with SpaceMine's tokens ("MINE"), and swapped tokens are cashed in listed exchanges.

Ресурс SpaceMine (MINE) Офіційний вебсайт