Токеноміка Spacemesh ($SMH) Дізнайтеся ключову інформацію про Spacemesh ($SMH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Spacemesh ($SMH) pacemesh is a project aimed at revolutionizing the cryptocurrency space with its unique approach. It positions itself as "the people's coin," emphasizing its user-friendly, financially fair, environmentally sound, and completely permissionless nature. At its core, Spacemesh is built on a layer 1 Proof of Space Time (PoST) protocol, which distinguishes it from other blockchain technologies. This innovative approach underlines Spacemesh's commitment to challenging the status quo in the cryptocurrency realm, with an ever-evolving philosophy and an invitation for open-minded participation in this exploration​. Офіційний вебсайт: https://spacemesh.io Whitepaper: https://spacemesh.io/blog/spacemesh-white-paper-1/ Купити $SMH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Spacemesh ($SMH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Spacemesh ($SMH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 398,07K $ 398,07K $ 398,07K Загальна пропозиція: $ 71,85M $ 71,85M $ 71,85M Циркуляційна пропозиція: $ 71,85M $ 71,85M $ 71,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 398,07K $ 398,07K $ 398,07K Історичний максимум: $ 6,75 $ 6,75 $ 6,75 Історичний мінімум: $ 0,00541829 $ 0,00541829 $ 0,00541829 Поточна ціна: $ 0,00554012 $ 0,00554012 $ 0,00554012 Дізнайтеся більше про ціну Spacemesh ($SMH)

Токеноміка Spacemesh ($SMH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Spacemesh ($SMH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $SMH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $SMH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $SMH, досліджуйте ціну токена $SMH в реальному часі!

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