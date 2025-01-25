Ціна SpaceM Token (SPACEM)
Поточна ціна SpaceM Token (SPACEM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SPACEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpaceM Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 141.75K USD
- зміна ціни SpaceM Token протягом дня — -2.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpaceM Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpaceM Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SpaceM Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SpaceM Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SpaceM Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
-2.93%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpaceM is a revolutionary ecosystem built on the Avalanche blockchain, designed to merge the worlds of gaming, social interaction, and crypto education within one cohesive platform. At its core is the $SPACEM token, a multifaceted digital asset generated through unique NFT nodes that fuel engagement and participation across the platform’s various applications. In the SpaceM ecosystem, users are encouraged to explore an interconnected set of experiences, including play-to-earn gaming, content sharing on social media, and access to a comprehensive Learn-to-Earn, educational platform. Each component works in synergy to create an environment that prioritizes user experience, community development, and value generation. Key areas: Inclusive Gaming with Play-to-Earn Community-Centric Social Media SPACEM Academy AI Meme Generator Newsletter on X.com
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