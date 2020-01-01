Токеноміка SpaceFalcon (FCON) Дізнайтеся ключову інформацію про SpaceFalcon (FCON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація SpaceFalcon (FCON) Intergalactic SOLANA metaverse featuring the classic space shooter game and premium Sci-Fi NFTs from cosmos and beyond. Falcon Metaverse: Space Falcon takes virtual assets a step further with the introduction of planets, spaceships, and galaxies. NFTs for in-game items means players literally own and control what they buy, earn, or craft. This goes beyond having to prove the item’s rarity, it opens the door to infinite scalability. Falcon Mission: Space Falcon has recreated the classic space shooter game in 3D to run in browser that incentivises players by integrating blockchain reward systems. Our various collection of customizable assets make the gaming experience highly engaging. Falcon MetaGround: Falcon crews gather at a neutral planet called MetaGround, to socialize with other players and trade mission critical assets Falcon VR: Fully immersive VR experience to take you on a thrilling adventure through galaxies. Players can interact with other players to build and battle for resources. Офіційний вебсайт: https://spacefalcon.com/ Whitepaper: https://whitepaper.spacefalcon.com/ Купити FCON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни SpaceFalcon (FCON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена SpaceFalcon (FCON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 678,90K $ 678,90K $ 678,90K Загальна пропозиція: $ 19,00B $ 19,00B $ 19,00B Циркуляційна пропозиція: $ 17,34B $ 17,34B $ 17,34B FDV (повністю розведена вартість): $ 743,89K $ 743,89K $ 743,89K Історичний максимум: $ 0,01739679 $ 0,01739679 $ 0,01739679 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну SpaceFalcon (FCON)

Токеноміка SpaceFalcon (FCON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки SpaceFalcon (FCON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FCON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FCON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FCON, досліджуйте ціну токена FCON в реальному часі!

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