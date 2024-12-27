Сьогоднішня ціна SpaceFalcon (FCON)

Поточна ціна SpaceFalcon (FCON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.98M USD. Ціна FCON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SpaceFalcon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.20K USD

- зміна ціни SpaceFalcon протягом дня — +4.44%

- циркуляційна пропозиція – 17.34B USD

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