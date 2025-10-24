Інформація щодо ціни SPACEDOGE (SPDG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,21% Зміна ціни (1 дн.) +1,61% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,04%

Актуальна ціна SPACEDOGE (SPDG) становить --. За останні 24 години SPDG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SPDG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SPDG змінився на +0,21% за останню годину, +1,61% за 24 години та на +6,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SPACEDOGE (SPDG)

Ринкова капіталізація $ 255,66K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 255,66K Циркуляційне постачання 49,30B Загальна пропозиція 49 302 458 046,51511

Поточна ринкова капіталізація SPACEDOGE — $ 255,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SPDG — 49,30B, зі загальною пропозицією 49302458046.51511. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 255,66K.