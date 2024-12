Що таке SpaceDawgs ( DAWGS)

SpaceDawgs is building robust chain connectivity with an integrated Multi Chain Multi Asset DawgWallet. With a 2.5% transaction fee, SpaceDawgs has both a deflationary and friction free distribution contract to encourage community DAWG pack growth. SpaceDawgs supports the Crypto Climate Accord, an effort to transition all blockchains to 100% renewable energy.

Ресурс SpaceDawgs (DAWGS) Whitepaper Офіційний вебсайт