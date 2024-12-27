Ціна SpaceDawgs (DAWGS)
Поточна ціна SpaceDawgs (DAWGS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 254.91K USD. Ціна DAWGS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SpaceDawgs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 355.76 USD
- зміна ціни SpaceDawgs протягом дня — -1.35%
- циркуляційна пропозиція – 758.89B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SpaceDawgs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SpaceDawgs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SpaceDawgs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SpaceDawgs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.35%
|30 днів
|$ 0
|-12.64%
|60 днів
|$ 0
|+1.33%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SpaceDawgs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.35%
-6.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SpaceDawgs is building robust chain connectivity with an integrated Multi Chain Multi Asset DawgWallet. With a 2.5% transaction fee, SpaceDawgs has both a deflationary and friction free distribution contract to encourage community DAWG pack growth. SpaceDawgs supports the Crypto Climate Accord, an effort to transition all blockchains to 100% renewable energy.
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