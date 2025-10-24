Інформація щодо ціни Spacebucks (SBX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0.00324161 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0.45% Зміна ціни (за 7 дн.) -7.78%

Актуальна ціна Spacebucks (SBX) становить --. За останні 24 години SBX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SBX становить $ 0.00324161, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то SBX змінився на -- за останню годину, -0.45% за 24 години та на -7.78% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Spacebucks (SBX)

Ринкова капіталізація $ 497.29K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 497.29K Циркуляційне постачання 1000.00M Загальна пропозиція 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Spacebucks — $ 497.29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SBX — 1000.00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 497.29K.